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لبنان

القاضي كمال الدين انسحب من انتخابات الافتاء في طرابلس لمصلحة التوافق

Lebanon 24
17-12-2022 | 16:41
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أعلن المرشح لمنصب مفتي طرابلس والشمال القاضي الشيخ سمير رضوان كمال الدين، انسحابه من انتخابات الافتاء في طرابلس والشمال لمصلحة التوافق ومصلحة الشيخ محمد امام.
 
وقال كما الدين في بيان: "في ظل الاوضاع الصعبة التي يمر بها بلدنا لبنان بشكل عام وطائفتنا بشكل خاص، وفي ظل دعوة سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية لأنتخاب مفتٍ لمدينة طرابلس والشمال، ونظرا لما للمفتي من دور في جمع الكلمة ووحدة الصف ورعاية ابناء مدينته، وإسهاما منا في جمع الكلمة ووحدة الصف قررنا الانسحاب من انتخابات الافتاء في طرابلس والشمال لصالح أخي فضيلة الشيخ محمد إمام سائلين الله له التوفيق في مهمته الصعبة".
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