تشريح جثة الجندي الايرلندي ضحية حادثة العاقبيّة.. وهذا ما تبيّن!

Advertisement

أفادت معلومات الـ mtv بأن لجنة التحقيق الايرلندية مع فريق من منظمة كاريبين التابعة للكتيبة الإيطالية في الجنوب، قاموا بتشريح جثة الجندي الايرلندي الذي تعرّض لإطلاق نار في منطقة العاقبية، وذلك في مستشفى حمود في صيدا بحضور طبيب شرعي.ولفتت المعلومات إلى أنه بعد تشريح جثة الجندي الإيرلندي، تبين أنّه أصيب برصاصتين في الرأس مع بعض الشظايا ما أدى إلى مقتله.