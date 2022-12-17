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لبنان

بري لن يدعو للحوار.. وجلسة الانتخاب الجديدة في هذا الموعد

Lebanon 24
17-12-2022 | 23:04
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يطوي العام الحالي صفحاته بعد اسبوعين على وضع مأزوم في كل النواحي والمؤسسات الدستورية. فالفراغ الرئاسي مرشح للاستمرار الى حين نضوج او تنضيج تسوية داخلية وخارجية تحسم هوية الرئيس الجديد، لا سيما بعد تفويت فرصة الحوار الذي دعا اليه الرئيس نبيه بري مرتين واصطدم بمعارضة وممانعة القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، وفق ما كتبت" الديار".
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أضافت : انه بعد افشال مبادرته الحوارية الاخيرة أطفأ الرئيس بري محركاته المتعلقة بالمساعي والمبادرات، ولن يدعو للحوار مجددا، لا سيما بعد اجهاض محاولتين له في هذا المجال على يد القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر.
 
 
واضافت المصادر ان رئيس المجلس ليس حاليا بصدد طرح اي مبادرة جديدة، لكنه سيستمر في العمل بالمسار الدستوري المتعلق بالدعوة لجلسات انتخاب رئيس الجمهورية مطلع العام الجديد.
وتوقعت ان يدعو الى الى جلسة جديدة لانتخاب الرئيس في الاسبوع الثاني من العام الجديد بعد اعياد الميلاد ورأس السنة للطوائف التي تعتمد التقويمين الغربي والشرقي.
واضافت انه من المتوقع ان يستأنف الدعوة لمثل هذه الجلسات اسبوعيا، ولا يستبعد احيانا ان يدعو الى جلستين، غير ان هذا الامر ليس محسوما.
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