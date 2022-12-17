واشنطن تدين الهجوم على "اليونيفيل": على الحكومة اللبنانية محاسبة المسؤولين

أدانت الخارجية الأميركية «بأشد العبارات»، الهجوم الذي تعرضت له دورية تابعة لقوات «يونيفيل» في جنوب لبنان، وأدى إلى مقتل جندي آيرلندي وجرح 3 آخرين، ودعت الحكومة اللبنانية إلى التحقيق فيه ومحاسبة المسؤولين عنه.

وقال متحدث باسم الخارجية في رسالة إلكترونية لـ«الشرق الأوسط» إن الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات الهجوم العنيف على جنود حفظ السلام التابعين لـ«يونيفيل» الخميس، والذي أسفر عن مقتل الجندي الآيرلندي وإصابة 3 آخرين بجروح. وأضاف المتحدث، أن العنف ضد قوات حفظ السلام «غير معقول»، ويعرض المدنيين اللبنانيين للخطر، وكذلك الاستقرار في جنوب لبنان للخطر. ودعا المتحدث الحكومة اللبنانية إلى التحقيق بشكل عاجل في هذا الهجوم ومحاسبة المسؤولين عنه، ومنع حدوث مثل هذه الهجمات في المستقبل. وفيما أشار المتحدث إلى أن السفارة الأميركية في بيروت، أصدرت في وقت سابق بيانا حول هذا الحادث، قال إن الولايات المتحدة أرسلت تعازيها القلبية إلى عائلة وأصدقاء وزملاء الجندي القتيل وتأمل الشفاء العاجل للجرحى.

ويقول طوني بدران، المحلل في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، المحسوبة على الجمهوريين لـ«الشرق الأوسط»: إن المرشح المفضل لإدارة بايدن لمنصب الرئيس اللبناني، هو قائد الجيش اللبناني جوزيف عون. ويتوافق هذا الموقف مع النظرة الفرنسية، المهادنة لإيران. فقد باتت لإيران مصالح واستثمارات جديدة إثر توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وتولي شركة «توتال» الفرنسية قيادة كونسورتيوم للتنقيب عن الغاز. ويعتبر بدران، أن «حزب الله» والعماد جوزيف عون، ليسا أعداء، وتربطهما علاقة تعاون طويلة الأمد، ترعاها الولايات المتحدة من خلال سياسة المساعدة التي تتبناها، والتي شهدت تعاونا وثيقا بين الجيش اللبناني و«حزب الله».