Advertisement

لبنان

تحقيقات عقارية بعبدا مستمرة والمتورطون بالعشرات

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
18-12-2022 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1021029-638069486088399278.jpg
Doc-P-1021029-638069486088399278.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تستمر التحقيقات في قضية "عقارية بعبدا"، منذ اكثر من شهر ، على اثر قيام "مخبرين" بتصوير كل الوقائع التي تحصل في الدائرة، وكيفية عمل السماسرة والموظفين هناك.

ووفق المعلومات فان التوقيفات في هذا الملف متواصلة، وكلما تقدم التحقيق قاد الى مختلف الدوائر في كل الأقضية .

 

وأكد مصدر أمني لـ" لبنان24" ان عددا كبيرا من الموظفين في الدوائر العقارية غادر لبنان الى بلدان بعيدة أو توارى عن الأنظار ، وذلك تحسباً للتوقيفات التي قد تحصل بعد جولة التحقيقات  الجديدة التي جرت مؤخراً.

 

وتتحدث المعلومات عن تورط عدد كبير من الموظفين وأمناء السجل العقاري في لبنان في المخالفات، وقدر عددهم بالعشرات، وتقوم الأجهزة الأمنية بتعميم أسماء هؤلاء على المعابر كافة للحؤول دون هروبهم الى الخارج .

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:24 | 2022-12-18
05:14 | 2022-12-18
05:00 | 2022-12-18
04:50 | 2022-12-18
04:43 | 2022-12-18
04:42 | 2022-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website