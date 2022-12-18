تحقيقات عقارية بعبدا مستمرة والمتورطون بالعشرات

تستمر التحقيقات في قضية "عقارية بعبدا"، منذ اكثر من شهر ، على اثر قيام "مخبرين" بتصوير كل الوقائع التي تحصل في الدائرة، وكيفية عمل السماسرة والموظفين هناك.

ووفق المعلومات فان التوقيفات في هذا الملف متواصلة، وكلما تقدم التحقيق قاد الى مختلف الدوائر في كل الأقضية .

وأكد مصدر أمني لـ" لبنان24" ان عددا كبيرا من الموظفين في الدوائر العقارية غادر لبنان الى بلدان بعيدة أو توارى عن الأنظار ، وذلك تحسباً للتوقيفات التي قد تحصل بعد جولة التحقيقات الجديدة التي جرت مؤخراً.

وتتحدث المعلومات عن تورط عدد كبير من الموظفين وأمناء السجل العقاري في لبنان في المخالفات، وقدر عددهم بالعشرات، وتقوم الأجهزة الأمنية بتعميم أسماء هؤلاء على المعابر كافة للحؤول دون هروبهم الى الخارج .