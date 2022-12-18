Advertisement

لبنان

بوداي وزحلة.. ميلاد البقاع بألف خير

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
18-12-2022 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1021041-638069523254722202.jpg
Doc-P-1021041-638069523254722202.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
على الرغم من كل الظروف الصعبة التي يعيشها البقاعيون، كما سائر المناطق اللبنانية، الا انّ بهجة الاحتفال لم تغب عن بعض القرى والمدن بعيد الميلاد المجيد، وإن كانت السنوات السابقة تحمل اشكالاً مختلفة من الاحتفال بمظاهر أكثر فرحاً، حيث كانت معظم الأسواق تكتسي زينة الميلاد، وتزين المغارة كنيسة سيدة المعونات في المدينة قرب القلعة الأثرية.  
Advertisement
وكذلك تشهد الحركة التجارية مزيدا من التراجع، ويعزي أصحاب المحال السبب الى الغلاء، وتبدل الأولويات، حيث بدأت البرودة القاسية، ومعها التحدي اليومي لتأمين مواد التدفئة في ظل ارتفاع أسعار المازوت والحطب على حد سواء.  
 
Image preview
 
 
ولكن يبقى الميلاد حاضراً بمعاني الإنسانية والألفة والاخوة بين سائر أبناء المنطقة، وللمرة الأولى اُقيم في منطقة بوداي شرقي بعلبك "معرض الميلاد 2022" بعدما اُضيئت شجرة الميلاد أمس بحضور فعاليات من المنطقة ورجال دين، وسط حضور شعبوي كبير من أبناء البقاع. ويستمر المعرض حتى 5 كانون الثاني في القرية الزراعية، ويتخلل أنشطة فنية وثقافية وبيع مواد مصنوعة يدويا ومونة.  
 
Image preview
 
وعلى الرغم من برودة الطقس الا انّ المعرض الذي اُقيم بمبادرة من "الجمعية اللبنانية للدراسات" شهد حضوراً كبيراً بما يثبت انّ المنطقة تحتاج ايضاً الى نفحات إيجابية واحتفاليات تُعيد إليهم الأجواء الاحتفالية ومظاهر الفرح.  
 
Image preview
 
Image preview
احتفالية زحلة  
 
وفي زحلة ايضاً، كما كل عام يحتفل الزحلانة ومناطق الجوار بعيد الميلاد المجيد بنشاطات مختلفة واجواء حماسية، وتستقطب المدينة خلال الأسبوعين الأخيرين من السنة حركة زوار كثيفة من البقاع وبيروت وسائر المناطق. وتستقبل Zahle Christmas Village يوميا الزوار في حوش الامراء بمعرض ميلادي، يتخلل أنشطة واعمال حرفية وتوزيع هدايا. 
 
 
وهكذا بوداي وزحلة، تشكلان نموذجا لسائر المناطق البقاعية، باختلاف انتماءات أبنائها، فيجمعهما الميلاد المجيد ومعاني العيد الحقيقية التي تقوم أولا على العطاء ومشاركة الاخر. وعلى أمل بأن ينعم البقاعيون بليلة ميلاد دافئة تلهب برودة وصقيع كانون الأول.  
 
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:24 | 2022-12-18
05:14 | 2022-12-18
05:00 | 2022-12-18
04:50 | 2022-12-18
04:43 | 2022-12-18
04:42 | 2022-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website