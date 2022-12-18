كلاس: تمثّلوا بالنحل وأعسلوا ولا تملّوا

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كتب وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس على صفحته، مزمور "قانونُ النَحْلِ"، داعيا الى التمثل بالمحلة إنتاجا وعسلا.وقال: "قانون النحلتعَسَّلوا بأخلاقِكم ..!خَبَطَ البعلبكيُّ العتيقُ الأرضَ بعَصاه ، رَكَّزَ عِقَالهُ ، مَجَّ آخرَ نَفَسٍ من لُفافتِه ، هَزَّ رأسَه ، صَفَنَ ، نَضحَ ، نَصَحَ قال :إِسْمَعْ يا سامِعَ الصَوْتِقَبلَ أن يغدرَك العُمرُو يطويكَ الدَهْرُو يستضيفَكَ المَوْت:١-إِعْرَفْ أنَّ للحياةِ مقالب مالِحَةًو أنَّ لبعضِ الناسِ مخالِب جارِحَة... !٢-لا تَغُرَّنَكَ شَمْسُ الصباحِ بِطَلَّتهافالعَتمَةُ مَسْوَة ،لا تُؤْتَمَنُ ظُلمَتُهاو الخَيْبَةُ قَسْوَة لا يُرْكَنُ لِدَمْسَتِها...!٣-إيَّاكَ أنْ تُصَدِّقَ أنًَ الأسدَ ملكُ الغابِو أنَّه سيبقى لهُ في ضُعفِهِ أحباب..!فلا الحُوتُ هو زَعيمُ البحْرِ في زَمَنِ القَهْر ، ولا النِسْرُ سَيِّدُ الأجواءإِنْ عَصَفَتِ الأنواء..!فكلُّهمُ (مفترسونَ) و (بوالِعٌ ) و (كواسِر )...تقتلهم بعوضَةّ !!تَذَكَّرْ و لا تَتذمَّرْفلَيْسَتِ الدنيا بَعَظَمَةِ الهاماتولا بِكِبَرِ المقاماتو لا بِتَصَنُّعِ القاماتِولا إخْتلاقِ الزعاماتِ..!و ستُعلِّمكَ الأيَّامان الحياةَ موائِدٌ و بوائد :أطباقٌ من المُشَهيِّات العسليةو صفائحُ من موالِح الازمانِو قواحِلِ الأَبدانِو مراراتِ الأحزان..!فتَصبَّرْ ، لا تتكَدَّرْ و لا تتجَبَّرْو إِحْفَظْ هذي الوَصيَّةمني لكَ هديَّة :{{إنَّ الحَياةَ أخلاقٌفعامِلِ الناسَ بأخلاقِكَلا بأخْلاقِهم }}..!٤-و إِنْ غدرَتْكَ الفانية وخانَتْكَ الأيَّامُ ، فلا تَتَشَبَّهْ بِغَيْرِ ( ملِكَةِالنَحْلَة )قائدة مُطاعةزعيمة شجاعةغيورة على القفيرنَظَّامَةٌ للحياةِوَقورَة في المَمَاتجادَّة في العملوَهَّابةٌ للعسَل...!فَكُنْ كالنَحْلَةِ العَسُولَةِ العَسَّالَةِلا تَأكُلُ إلَّا رأسَ البراعِمِلا تَجنيَ غَيْرَ الشَهْدولا تَصْنَعْ إلَّا الطِيبَ و العَبَقالأَخَف من النورالأنعم من الحُبورالأَرْوَحِ من الحَبَق..!{النَحلةُ الملكة }لا تتكبَّرُ و لا تَتَجَبَّر{ و النحلة العامِلة}تَجهَدُ تجني لا تَتَكَدَّر..!فإذا وَقَعَتْ على زَهْرَةٍ لا تَعْطِبُهاأَوْ وقفَتْ على عُودٍ لا تَكْسرُهولا على بُرْعُمٍ لا فتَخْدِشُهذَلِكَ أنَّ النحلةَ ، هي المخلوقة و الُمُجَنَّحَةُ الوحيدَةُ التي تَعْسِلُأَمّا الباقي منَ الدواب و السَوابِحِ ِ والطيْرِ فيَبيضُ بَيْضاً ، أوْ يُلْبِنُ لَبَناً...بعدَ أنْ يَقَضُمَ و يَفْرُمَ ، فَيشيخُ و يهرم..!إنَّها النَحْلَةُ...لا تأكُلُ إلَّا من رأس الزهرِ و طربونِ البراعِمولا تستقي إلّا من رحيقِ النواعِم ..!فَتَمَثَّلوا بالنَحْلِ...أَعْسِلوا ولا تَمِلّوا..!أَعْسِلوا، فتُطَيِّبونَ الدُنياوتطيل بكم الحياةُويؤَبَّدُ ذِكْرُكُم العَسَلُ...!"