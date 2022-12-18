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لبنان

للمرة الثالثة على التوالي.. ايلي مصبنجي رئيساً لجمعية الصحافيين الأجانب في فرنسا

Lebanon 24
18-12-2022 | 02:36
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أعلنت نقابة محرري الصحافة اللبنانية في بيان، أن الصحافي اللبناني المقيم في باريس الزميل ايلي مصبنجي انتخب للمرة الثالثة على التوالي رئيسا لجمعية الصحافيين الأجانب في فرنسا.
 
واتصل نقيب المحررين جوزف القصيفي مهنئا، ومتمنيا له التوفيق على رأس الجمعية "التي تضم نخبة من الصحافيين والاعلاميين الأجانب في فرنسا"، منوها بالنشاط الذي يبذله مصبنجي في خدمة وطنه الام "الذي يزوره باستمرار، ويسعى بما له من حضور في الاوساط الفرنسية إلى نقل معاناته، ومساعدته، وهو على تواصل دائم مع نقابة المحررين، وخير عضد للزملاء الذين يقصدون باريس في مهمات اعلامية او تدريبية، لما له من صداقات مع الدوائر الفاعلة فيها". 
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ولفتت النقابة الى انه "تم الاتفاق على عقد اجتماع عمل مع مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية لدى زيارة مصبنجي قريبا إلى لبنان لبحث سبل التنسيق مع الجمعية التي يترأس".
 
 
بدوره، أعرب الاخير مصبنجي عن شكره واعتزازه بالصحافة اللبنانية والعاملين فيها، مثمنا الدور الذي تقوم به نقابة المحررين في ظل هذه الأحوال الصعبة والمعقدة سياسيا، اقتصاديا وامنيا، مؤكدا انه لن يتوانى عن أي خدمة تستطيع الجمعية تقديمها ضمن الامكانات المتوافرة لها.
 
واعتبر مصبنجي أن "لبنان لا يغيب عن اهتماماته واهتمامات صحافييه واعلامييه في فرنسا، وهم يسخرون كل طاقاتهم لدى المراجع والدوائر الفاعلة في باريس لحضها على تكثيف الجهود من أجل انتشال لبنان من محنته التي طالت".
المصدر: الوكالة الوطنية
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