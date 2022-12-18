سعرُ دواء "السّعال" في لبنان "يرتفع"!

كشفت مصادر ناشطة في قطاع الصيدلة أنّ هناك طلباً كبيراً من المواطنين على أدوية معينة خلال الفترة الأخيرة، وتحديداً تلك المرتبطة بأمراض الجهاز التنفسي والإنفلونزا المنتشرة بكثافة.

وأشارت المصادر إلى أنّ تلك الأدوية متوفرة في الوقت الرّاهن، إلا أنّ أسعارها مرتفعة جداً. فعلى سبيل المثال، هناك أدوية لإلتهابات الحلق يفوق سعرها الـ200 ألف ليرة، فيما هناك أدوية للسعال تصل قيمتها إلى 260 ألف ليرة.

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ولفتت المصادر إلى أنّ أغلب المستشفيات باتت تتلقى حالات كثيرة لمواطنين يعانون من التهاب رئوي حاد من دون اعتباره "كورونا"، إذ أن الاختبار على هذا الوباء يأتي "سلبياً" في مجمل الحالات.