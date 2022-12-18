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لبنان

سعرُ دواء "السّعال" في لبنان "يرتفع"!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-12-2022 | 03:45
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كشفت مصادر ناشطة في قطاع الصيدلة أنّ هناك طلباً كبيراً من المواطنين على أدوية معينة خلال الفترة الأخيرة، وتحديداً تلك المرتبطة بأمراض الجهاز التنفسي والإنفلونزا المنتشرة بكثافة.
وأشارت المصادر إلى أنّ تلك الأدوية متوفرة في الوقت الرّاهن، إلا أنّ أسعارها مرتفعة جداً. فعلى سبيل المثال، هناك أدوية لإلتهابات الحلق يفوق سعرها الـ200 ألف ليرة، فيما هناك أدوية للسعال تصل قيمتها إلى 260 ألف ليرة.
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ولفتت المصادر إلى أنّ أغلب المستشفيات باتت تتلقى حالات كثيرة لمواطنين يعانون من التهاب رئوي حاد من دون اعتباره "كورونا"، إذ أن الاختبار على هذا الوباء يأتي "سلبياً" في مجمل الحالات.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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