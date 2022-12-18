إنتخاب 11 مندوباً في إقليم البترون الكتائبي

جرت في مبنى اقليم البترون الكتائبي عملية التصويت لانتخاب 11 مندوبا يمثلون اقليم البترون الكتائبي في مؤتمر الحزب المقبل.



شارك في العملية الانتخابية 315 كتائبيا من أصل 454 يحق لهم الاقتراع، وتنافست لائحتان: الأولى مدعومة من قيادة الحزب ولجنة اقليم البترون الحالية التي تشكلت بعد صدور قرار تعليق عضوية النائب السابق سامر سعاده، والثانية مدعومة من النائب السابق سامر سعاده.

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وأسفرت النتيجة عن فوز 6 من اللائحة الأولى، وهم: أنطوان أنطون، روزيت الخوري، غرازيلا الديك، باز جرجس، الياس الياس وطوني راشد.



وفاز 5 من اللائحة الثانية، وهم: أنطوان الغابور، جورج أنطون، جون اللقيس، سعد سعاده وفرح فرح.

وشهدت هذه الانتخابات تنافسا واضحا بين اللائحتين، إذ أن آخر الرابحين تعادل مع أول الخاسرين، وفاز بأقدمية انتسابه الى الحزب، كما أن الفارق بين أول الرابحين وأول الخاسرين لم يتعد 12 صوتا.