وليد البعريني: لمراقبة مداخل البلد ومخارجه

استقبل النائب وليد البعريني في مكتبه في منطقة المحمرة وفودا ضمت فاعليات وعدة جمعيات.



وفي معرض لقاءاته، نوه البعريني بدور الجيش والقوى الأمنية، في ضبط المخدرات المعدة للتهريب بشكل مستمر.

Advertisement



وشدد على "ضرورة مراقبة مداخل البلد ومخارجه، لإحباط محاولات تهريب المخدرات من لبنان، لأن هذه القضية ستضع لبنان في ورطة، هو بغنى عنها، أمام كل الدول".



وأضاف: "لا نريد أن تمتنع بعض الدول عن استيراد السلع اللبنانية كما حصل مع الدول الخليجية التي توقفت عن استيراد الخضار والفاكهة من لبنان، بسبب تخوفها من وجود مواد مخدرة في داخلها"، مؤكداً ان "الوضع الاقتصادي لا يحتمل".



وأسف البعريني لعدم انتخاب رئيس للجمهورية قبل نهاية العام، آملا أن يحمل العام الجديد انفراجا للبنان، وبداية عهد جديد لرئيس توافقي يوحد جميع اللبنانيين.