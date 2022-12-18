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لبنان

ميقاتي شارك بانتخابات الإفتاء في طرابلس والشمال: أتمنى الخير لكلّ المرشحين

Lebanon 24
18-12-2022 | 03:24
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أدلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل ظهر اليوم بصوته في انتخابات مفتي طرابلس والشمال.

ووصل رئيس الحكومة الى دار الافتاء في طرابلس، حيث كان في استقباله نائب رئيس المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى الوزير السابق عمر مسقاوي وقائمقام المفتي الشيخ محمد امام والمرشحون لمنصب الافتاء والمشايخ واعضاء الهيئة الناخبة.
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وبعدما أدلى بصوته، قال الرئيس ميقاتي في تصريح: "اليوم مناسبة لتجديد ثقتنا بالقيمين على هذه الدار، وقد مارست حقي بالتصويت واتمنى كل الخير للمرشحين، وباذن الله ستبقى هذه الدار هي الدار الجامعة، ونحن نلتقي من أجل جمع الكلمة، والتنافس هو من أجل الخير حتماً". 

ورداً على سؤال، قال ميقاتي: "لا تدخلات سياسية ولا اصطفافات في هذه الانتخابات بأي شكل من الاشكال، وجميع المرشحين لهم منا كل المحبة والاحترام".
 
وزار ميقاتي، صباح اليوم، النائب أحمد الخير في دارته في المنية، حيث قدم له التعازي بوفاة عمه.
 
وبحسب بيان عن مكتب الخير، فان الزيارة كانت مناسبة للبحث في الأوضاع العامة، حيث أطلع الخير ميقاتي على واقع المنية ومطالب أهلها.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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