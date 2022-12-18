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لبنان

نصرالله التقى سفير سوريا مودعاً

Lebanon 24
18-12-2022 | 03:47
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زار سفير الجمهورية العربية ‏السورية في بيروت السيد علي عبد الكريم، الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله لوداعه قبل مغادرته لبنان.
 
 
وخلال اللقاء، شكر نصر الله ‏السفير لجهوده الكريمة خلال اقامته المديدة في لبنان، خصوصاً لجهة المساهمة في ‏تحسين وترتيب العلاقات بين البلدين رغم الضغوط الخارجية والداخلية.
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كما أشاد نصرالله بحضور السفير ‏الدائم والفاعل الى جانب كل المقاومين والوطنيين اللبنانيين في هذه السنوات الصعبة ‏والظروف المعقدة التي عاشها اللبنانيون.‏
 
 
وكذلك برعايته الجادة لكل السوريين المتواجدين في لبنان، متمنياً أن ‏يوفق البلدين والشعبين اللبناني والسوري بالوصول الى افضل العلاقات الأخوية والمميزة ‏على كل صعيد.‏
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