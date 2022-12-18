نصرالله التقى سفير سوريا مودعاً

زار سفير الجمهورية العربية السورية في بيروت السيد علي عبد الكريم، الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله لوداعه قبل مغادرته لبنان.
وخلال اللقاء، شكر نصر الله السفير لجهوده الكريمة خلال اقامته المديدة في لبنان، خصوصاً لجهة المساهمة في تحسين وترتيب العلاقات بين البلدين رغم الضغوط الخارجية والداخلية.
كما أشاد نصرالله بحضور السفير الدائم والفاعل الى جانب كل المقاومين والوطنيين اللبنانيين في هذه السنوات الصعبة والظروف المعقدة التي عاشها اللبنانيون.
وكذلك برعايته الجادة لكل السوريين المتواجدين في لبنان، متمنياً أن يوفق البلدين والشعبين اللبناني والسوري بالوصول الى افضل العلاقات الأخوية والمميزة على كل صعيد.