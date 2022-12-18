حصرون لبست ثوب العيد.. زينة وفرح على الرغم من كل الصعوبات (صور)

مع اقتراب عيد الميلاد، لبست بلدة حصرون في قضاء بشري ثوب العيد وبدأت الاحتفالات تعم شوارعها استعداداً لاستقبال الطفل يسوع.

وقد زينت شوارع البلدة بأضواء العيد وغصت بأبناء البلدة الذين أرادوا الاحتفال ببهجة العيد.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس البلدية جيرار السمعاني لـ "لبنان 24" انه "على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان و الأزمة المالية للبلديات ابت بلدية حصرون ان تمر فترة الأعياد من دون احتفال بميلاد المخلص يسوع" .

وقال: "ايماننا بأرضنا وحصرون ولبناننا كبير ومهما اشتدت الأزمة التي تمر علينا لا بد ان فجر لبنان الرسالة سيسطع نوره من جديد"، وختم شاكرا أبناء البلدة الذين ساهموا بجهد كبير لتحضير الزينة واحتفال العيد.