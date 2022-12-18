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لبنان

بكمين محكم.. توقيف عصابة تستهدف سرقة هواتف خلوية من داخل المقاهي والمحلات

Lebanon 24
18-12-2022 | 04:30
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أعلنت المديريّـة العـامّـة لقـوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة انه في إطار المتابعة والجهود الحثيثة التي تقوم بها شعبة المعلومات لمكافحة عمليات السّرقة، توافرت معلومات حول قيام مجهولَين بتنفيذ عمليات سرقة أجهزة خلويّة من محلّات تجارية ومقاهي ضمن مدينة صيدا وجوارها.

 

على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف الفاعلَين وتوقيفهما، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة توصّلت إلى تحديد هويَتَيهما، وهما:

 

- ع. ح. (من مواليد عام ۱۹۷۹، لبناني)

 

- م. م. (من مواليد عام ۲۰۰۰، فلسطيني/ سوري)

 

بتاريخ 12-12-2022 وبعد رصدٍ ومراقبة، نفّذت إحدى دوريّات الشّعبة كمينًا محكمًا في محلّة أوتوستراد صيدا – صور، حيث تمكّنت من توقيفهما، وضبطت بحوزتهما /7/ أجهزة خلويّة مسروقة وسكّينَين، ودواء مخدّر وكميّة من مادّة الهيرويين.

 

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة قيامهما بتنفيذ عمليات سرقة الأجهزة الخلوية من داخل مقاهي ومحلات تجارية ضمن مدينة صيدا ومناطق مجاورة، وأنّ الهواتف المضبوطة بحوزتهما، سرقاها من داخل أحد المقاهي. كما اعترفا بتعاطي المخدّرات.

 

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

 

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