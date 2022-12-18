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لبنان

انتخابات إفتاء راشيا.. كيف جاءت النتائج الأولية؟

Lebanon 24
18-12-2022 | 04:43
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أظهرت النتائج الأولية لإنتخابات إفتاء راشيا أنّ الشيخ وفيق حجازي، المُرشح لمنصب مفتي راشيا، نالَ 18 صوتاً من أصل 21 خلال الانتخابات التي أجريت، اليوم الأحد.
 
أما في ما خص المرشح الشيخ جمال حمود، فقد نال 3 أصوات. 
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