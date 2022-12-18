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لبنان

جنبلاط التقى وفد ملتقى النساء في السياسة

Lebanon 24
18-12-2022 | 04:50
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زار  وفد ملتقى النساء في السياسة، رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط في كليمنصو.
 
وضم الوفد: منسقة الملتقى السيدة مزن حسن، المديرة التنفيذية رهف ابو شاهين، المستشار السياسي للملتقى احمد كامل، في حضور رئيسة الاتحاد النسائي التقدمي منال سعيد.
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وعرض الوفد خلال اللقاء، أهداف وأنشطة الملتقى والعمل الجاري على مستوى تفعيل مشاركة المرأة في الحياة السياسية وتمكينها وتعزيز دورها، وسبل التعاون مع الحزب التقدمي الإشتراكي ومؤسساته للدفع في الأجندة النسوية السياسية ودعم النساء للوصول الى مراكز اتخاذ القرار.
المصدر: الوكالة الوطنية
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