نتيجة انتخابات الإفتاء في بعلبك - الهرمل.. من الفائز؟

كشفت النتائج الأولية لانتخابات الإفتاء في بعلبك - الهرمل التي أجريت اليوم الأحد في بعلبك، فوز الشيخ بكر الرفاعي بمنصب المفتي بعد نيله 13 صوتاً من أصل 20.

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