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لبنان

نتيجة انتخابات الإفتاء في بعلبك - الهرمل.. من الفائز؟

Lebanon 24
18-12-2022 | 05:14
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كشفت النتائج الأولية لانتخابات الإفتاء في بعلبك - الهرمل التي أجريت اليوم الأحد في بعلبك، فوز الشيخ بكر الرفاعي بمنصب المفتي بعد نيله 13 صوتاً من أصل 20. 
 
 
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