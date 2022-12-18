بمواكبة الجيش.. عملية تسليم جثمان الجندي الإيرلندي في صيدا انطلقت

علم "لبنان24" أنَّ عملية تسليم جثمان الجندي الإيرلندي شون روني (24 عاماً) الذي قضى جراء حادثة العاقبية قبل يومين، بدأت قرابة الساعة 11 في مستشفى حمود - صيدا، بحضور عناصر من قوات "اليونيفيل" ومديرية مخابرات الجيش.

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وبحسب المعلومات، فإنَّ تأخيراً مُفاجئاً طرأ على العملية، وذلك بعدما تبين أن النعش المخصص للجثمان ليس مناسباً، وقد جرى طلب واحد آخر من بيروت.