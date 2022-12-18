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لبنان

بمواكبة الجيش.. عملية تسليم جثمان الجندي الإيرلندي في صيدا انطلقت

Lebanon 24
18-12-2022 | 05:37
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علم "لبنان24" أنَّ عملية تسليم جثمان الجندي الإيرلندي شون روني (24 عاماً) الذي قضى جراء حادثة العاقبية قبل يومين، بدأت قرابة الساعة 11 في مستشفى حمود - صيدا، بحضور عناصر من قوات "اليونيفيل" ومديرية مخابرات الجيش.
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وبحسب المعلومات، فإنَّ تأخيراً مُفاجئاً طرأ على العملية، وذلك بعدما تبين أن النعش المخصص للجثمان ليس مناسباً، وقد جرى طلب واحد آخر من بيروت.
 
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