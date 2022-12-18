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لبنان
مسؤول بارزٌ في "حزب الله".. ماذا فعل على "تويتر"؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
18-12-2022
|
05:15
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يسعى أحد المسؤولين البارزين في "حزب الله" إلى تكثيف تغريداته عبر حسابه على "تويتر" من أجلِ إسداء مواقف سياسية مختلفة وعديدة، وذلك وسط تراجع المناسبات التي يُلقي فيها خطابات عامّة.
وخلال الآونة الأخيرة، فقد تبيّن أن هذا المسؤول بات يسعى للحضور "تويترياً" في أغلب المناسبات للتعليق على ملفات عديدة، وقد أصبحت وسائل الإعلام مهتمة بما ينشر.
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المصدر:
خاص "لبنان 24"
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