بعد انتخابات هادئة.. فوز الشيخ محمد إمام بمنصب مفتي طرابلس والشمال

فاز الشيخ محمد إمام بمنصب مفتي طرابلس والشمال في الانتخابات التي جرت اليوم في دار الفتوى في طرابلس بمشاركة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وزير الداخلية القاضي بسام مولوي، والنواب: فيصل كرامي، أشرف ريفي، كريم كبارة، إيهاب مطر، طه ناجي، أحمد الخير، جهاد الصمد وعبدالعزيز الصمد، إضافة الى أعضاء المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى والقضاة والمدراء العامين والقضاة الشرعيين ومدرسي الفتوى.

وبحسب صحيفة "سفير الشمال"، فقد بلغ عدد المشاركين في الانتخابات 125 ناخبا من أصل 134 مسجلين على لوائح الشطب ويحق لهم الاقتراع حيث تغيب 9 ناخبين بداعي السفر.

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وجرت الانتخابات في أجواء هادئة إتسمت بالديمقراطية والتنافس الذي أكد المرشحون والناخبون أنه تنافس من أجل الخير ومن أجل جمع الكلمة ووحدة الصف.

وقبل فتح صندوقة الاقتراع، تلا الشيخ محمود عكاوي آيات من القرآن الكريم، ثم تحدث المشرف على الانتخابات نائب رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى الوزير السابق عمر مسقاوي فشدد على اهمية انتخاب المفتي الذي يجب ان يكون ممثلا للجميع وان يكون مفتيا جامعا، مؤكدا ان هذا المنصب هو تكليف شرعي.

ثم إنطلقت العملية الانتخابية التي إستمرت حتى الساعة الواحدة، وبعد الانتهاء وفرز الأصوات صدرت النتائج وأظهرت فوز الشيخ محمد إمام منصب مفتي طرابلس والشمال حيث نال (82صوتا) في حين نال المرشحون شيخ القراء بلال بارودي (28صوتا) الشيخ مظهر الحموي (7 أصوات) والشيخ وسام السمروط (صوتان) وكان هناك خمسة أوراق ملغاة، وورقة بيضاء.

وكان إنسحب قبل يوم من الانتخابات كل من القاضي الشيخ سمير كمال الدين، والشيخ أحمد المير، والشيخ أحمد كمون.