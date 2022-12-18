تغريدة "موندياليّة".. ماذا قال جميل السيّد عن "ميسي"؟

Advertisement

غرّد النائب جميل السيد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "مونديال! لستُ منحازاً سوى للّعب الجيّد من اينما جاء، ثم أقول لنفسي: هذا الفريق كان يستأهل الربح أو لا يستأهل. اليوم النهائي بين فرنسا والأرجنتين، بصراحة أتمنّى فوز فريق الأرجنتين اللاعب الفرنسي مبابي لا يزال أمامه وقت، أمّا ليونيل ميسي فليس مجرّد لاعب بل تاريخ يستحقّ هذا المجد".