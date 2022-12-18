داخل مطار بيروت.. شاهدوا ماذا فعلت "اليونيفيل"! (صور)

يشهدُ مطار رفيق الحريري الدوليّ في هذه الأثناء استعدادات قوات "اليونيفيل" لتوديع الجندي الإيرلندي شون روني (24 عاماً)، الذي قتل قبل أيامٍ في حادثة العاقبية.

ونشرت صحيفة "النهار" مجموعة صورٍ التقطها المصوّر الزميل نبيل اسماعيل، وتوثق تحضيرات "اليونيفيل" لاستقبال جثمان روني الذي كان موجوداً في براد مستشفى حمود في مدينة صيدا.

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كذلك، فقد أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأنّ القائد العام لـ"اليونيفيل" أرولدو لاثارو إلى مطار بيروت للمشاركة في جنازة الجندي الايرلندي.

يُشار إلى أنّ عملية نقل الجثمان من صيدا قد تأخرت وذلك بعدما تبين أن النعش المخصص للجثمان ليس مناسباً، وقد جرى طلب واحد آخر من بيروت.