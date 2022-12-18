طقس لبنان "متقلب".. متى تعود الأمطار؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان أن يكون الطقس غداً صافٍ الى قليل الغيوم بسحب مرتفعة، من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والداخل، وبداية انخفاض تدريجي على الجبال.

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وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: طقس مستقر ودافئ نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الثلاثاء، حيث يتحول الى متقلب مع اقتراب المنخفض الجوي المتمركز فوق البحر الاسود و شمال تركيا.



معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول في بيروت من °١٣ الى ٢١°مئوية.

الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

الإثنين: صافٍ الى قليل الغيوم بسحب مرتفعة من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والداخل و بداية انخفاض تدريجي على الجبال.

الثلاثاء: قليل الغيوم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل مع ارتفاع بنسبة الرطوبة حيث يتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر، تتكاثف الغيوم تدريجيا بدءا من المساء حيث تصبح الاجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة.