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لبنان

طقس لبنان "متقلب".. متى تعود الأمطار؟

Lebanon 24
18-12-2022 | 07:46
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان أن يكون الطقس غداً صافٍ الى قليل الغيوم بسحب مرتفعة، من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والداخل، وبداية انخفاض تدريجي على الجبال.
 
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وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس مستقر ودافئ نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الثلاثاء، حيث يتحول الى متقلب مع اقتراب المنخفض الجوي المتمركز فوق البحر الاسود و شمال تركيا.

معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول في بيروت من °١٣ الى ٢١°مئوية.
 
الطقس المتوقع في لبنان:   
اليوم   قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. 
الإثنين: صافٍ الى قليل الغيوم بسحب مرتفعة من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والداخل و بداية انخفاض تدريجي على الجبال.   
الثلاثاء: قليل الغيوم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل مع ارتفاع بنسبة الرطوبة حيث يتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر، تتكاثف الغيوم تدريجيا بدءا من المساء حيث تصبح الاجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة.   
الأربعاء: غائم اجمالا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة و أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا مصحوبة ببرق ورعد يرافقها اشتداد في سرعة الرياح تتساقط الثلوج ابتداء من ارتفاع ٢١٠٠ متر ويتدنى مستوى تساقطها تدريجياً مع تدني درجات الحرارة.  

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 12 الى 23 درجة، فوق الجبال من 6 الى 21 درجة، في الداخل من 6 الى 21 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية ليلا، سرعتها بين ٨ و ٢٥ كلم/س.           

- الانقشاع: جيد اجمالاً.           

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٥٥و ٧٥ % .

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.        حرارة سطح الماء:   ٢١°م.    

- الضغط الجوي: ٧٦٧ ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: ٠٦:٣٨              ساعة غروب الشمس: ١٦:٣٢ .
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