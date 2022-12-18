مجزرة بيئية في جرد فتوح كسروان... إليكم تفاصيلها

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كشفت جمعية "الأرض – لبنان" عن مجازر بيئية ترتكب بحق أشجار اللزاب المعمرة، في جرد فتوح كسروان (على طريق مجدل العاقورة، بعد عين حمصيا).وطالبت في بيان، القوى الأمنية والجيش وحراس الأحراج، التابعين لوزارة الزراعة وشرطة البلديات، بـ"التحرك فوراً لحماية غابات وأشجار الأرز والشوح واللزاب، لان خسارتها لا تعوّض".ودعت الجمعية النيابات العامة البيئية في جبل لبنان والبقاع، الى "معاقبة الفاعلين أشد العقاب، لفظاعة الجريمة البيئية بحق أشجار يصعب زراعتها، ولأهميتها في حفظ الثلوج التي تصبح مياهاً جوفية وينابيع وأنهرا، تعطي الحياة لملايين المواطنين في المنطقة ولبنان."