إنزلاق دراجة واشتعالها على طريق الضنية

أصيب شخص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، نتيجة انزلاق دراجة نارية في محلة البياض، على الطريق العام الذي يربط الضنية بمدينة طرابلس، مما تسبب باشتعالها، وسقوط سائق الدراجة عنها أرضاً.





وأخمدت النيران لاحقاً من قبل أحد أصحاب المحال في المحلة المذكورة.

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