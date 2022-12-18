بالأسماء- إقليم البترون الكتائبي يختار ممثليه للمؤتمر الـ32

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أصدر اقليم البترون الكتائبي البيان الآتي: "جرت انتخابات المندوبين، الذين سيمثلون اقليم البترون في المؤتمر العام الثاني والثلاثين في الحزب، الذي سينعقد في 2 و3 و4 شباط المقبل 2023.اقترع 315 منتسباً من اصل 454 يحق لهم الاقتراع وفق النظام ولوائح الشطب المنشورة على لوحة اعلانات الاقليم، وباشراف نائب الامين العام اميل السمرا على رأس لجنة مختصة معينة من الامانة العامة.تنافس 20 مرشحاً انسحب منهم اربعة، وهم نزيه ابي خطار وبطرس نخول ومروان عبدالله وميشال سعادة، فيما استمر 16 مرشحا في ترشحهم، وتم انتخاب 11 منهم.وجاءت النتيجة وفق الترتيب التالي:1- جورج انطون قسم صغار2- الياس الياس قسم عبرين.3- باز جرجس قسم جران.4- جون اللقيس قسم كور.5- روزيت الخوري قسم كفرعبيدا.6- انطوان انطون قسم شكا.7- طوني راشد قسم صورات.8- غرازيلا الديك قسم سمارجبيل.9- سعد سعادة قسم شبطين.10- انطوان الغابور قسم شكا.11- فرح فرح قسم اده، وصودف ان نال كل من بول بو منصور قسم بشعله وايلي عبدالله قسم جربتا ذات عدد الاصوات مع فرح، وقد فاز بأقدمية انتسابه وهو من خمسينيي الحزب.وكان الياس رزق قسم عبدللي آخر الخاسرين".