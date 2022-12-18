Advertisement

لبنان

بالأسماء- إقليم البترون الكتائبي يختار ممثليه للمؤتمر الـ32

Lebanon 24
18-12-2022 | 08:36
A-
A+
Doc-P-1021130-638069751378352580.png
Doc-P-1021130-638069751378352580.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر اقليم البترون الكتائبي البيان الآتي: "جرت انتخابات المندوبين، الذين سيمثلون اقليم البترون في المؤتمر العام الثاني والثلاثين في الحزب، الذي سينعقد في 2 و3 و4 شباط المقبل 2023.


اقترع 315 منتسباً من اصل 454 يحق لهم الاقتراع وفق النظام ولوائح الشطب المنشورة على لوحة اعلانات الاقليم، وباشراف نائب الامين العام اميل السمرا على رأس لجنة مختصة معينة من الامانة العامة.
Advertisement


تنافس 20 مرشحاً انسحب منهم اربعة، وهم نزيه ابي خطار وبطرس نخول ومروان عبدالله وميشال سعادة، فيما استمر 16 مرشحا في ترشحهم، وتم انتخاب 11 منهم.

وجاءت النتيجة وفق الترتيب التالي:
1- جورج انطون قسم صغار
2- الياس الياس قسم عبرين.
3- باز جرجس قسم جران.
4- جون اللقيس قسم كور.
5- روزيت الخوري قسم كفرعبيدا.
6- انطوان انطون قسم شكا.
7- طوني راشد قسم صورات.
8- غرازيلا الديك قسم سمارجبيل.
9- سعد سعادة قسم شبطين.
10- انطوان الغابور قسم شكا.
11- فرح فرح قسم اده، وصودف ان نال كل من بول بو منصور قسم بشعله وايلي عبدالله قسم جربتا ذات عدد الاصوات مع فرح، وقد فاز بأقدمية انتسابه وهو من خمسينيي الحزب.

وكان الياس رزق قسم عبدللي آخر الخاسرين".


كما اصدر قسم شكا الكتائبي بيانا شكر فيه "كل الحزبيين في قسم شكا، لالتزامهم بقرار القسم بدعم انطوان انطون وانطوان الغابور ترشيحا واقتراعا، ما ادى الى فوز مرشحي القسم في انتخابات المندوبين للمؤتر العام للحزب".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:02 | 2022-12-18
12:39 | 2022-12-18
11:30 | 2022-12-18
11:14 | 2022-12-18
11:07 | 2022-12-18
10:44 | 2022-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website