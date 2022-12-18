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لبنان

المفتي إمام: المنافسة كانت في غاية الرقي والمحبة

Lebanon 24
18-12-2022 | 09:07
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تلقّى مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد طارق إمام التهاني، بعد إعلان نائب رئيس المجلس الإسلامي الشرعي الاعلى عمر مسقاوي نتائج الانتخابات التي جرت قبل ظهر اليوم، وأدت الى فوز إمام.


وقال المفتي إمام، في كلمة له أمام مهنئيه: "هذه المنافسة التي كانت في غاية الرقي وفي غاية المحبة ووحدة الحال ووحدة الهدف ووحدة المنطلق، هذه المنافسة افضت الى ما افضت اليه. والجميع على رضى ومحبة وعلى إعلان صريح بمتابعة المسيرة إن شاء الله ومتابعة شؤون طائفتنا وبلدنا ووطننا بشكل عام، وان نقوم جميعا بما يتوجبه هذا المركز من موجبات، باذن الله تعالى هذا المركز".
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أضاف: "هذا اليوم هو يوم مشهود، وهو نموذج للانتخاب بحسن سيره وتيسيره، وبما افضى اليه كله بغاية التنظيم وبغاية السلاسة، لذلك نبارك لنا ولكم جميعا ولأخي الشيخ بلال بارودي ولإخواننا جميعا".
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