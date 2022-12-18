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لبنان
الجماعة الإسلامية تهنئ دار الفتوى على إنجاز انتخابات الإفتاء
Lebanon 24
18-12-2022
|
09:16
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تابعت الجماعة الإسلامية في لبنان إجراء انتخابات الإفتاء في عدد من المناطق اللبنانية اليوم الأحد، والتي جرت في "أجواء من التقدير والاحترام والتنافس في سبيل الخير والمصلحة العامة"، وتقدمت "من دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية، ومن المديرية العامة للأوقاف الإسلامية بالتهنئة والتقدير على إنجاز انتخابات الإفتاء في عدد من المناطق التي كانت تشهد شغوراً أصيلاً للموقع، وهو الشيء الذي يعيد إنتاج المؤسسات من ضمن مسيرة الإصلاح والتحديث".
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ونوّهت بـ"الروحية التي تمتع بها كل المتنافسين، وهي روحية الأخوة والتنافس الشريف، بل التعاون والتكامل من أجل إطلاق دينامية جديدة على مستوى إفتاء المناطق، بما يحقق الغاية المرجوة من دور الإفتاء".
كما تقدمت من الفائزين بالتهنئة، سائلة الله "أن يعينهم على حمل هذه الأمانة والمسؤولية باقتدار، وهم أهل لها، وقد نالوا ثقة الهيئات الناخبة في مناطقهم، ونؤكد تعاوننا مع أصحاب السماحة المفتين الفائزين، بما يخدم أهلنا ويذود عنهم ويحفظ دورهم ومصالحهم ووجودهم".
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