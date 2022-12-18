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لبنان
اشكال كبير يودي بحياة الشاب علي في هذه المنطقة.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
18-12-2022
|
09:32
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شهدت منطقة الهرمل، اليوم الأحد، إشكالاً كبيراً راح ضحيته الشاب علي إبراهيم عواد اثر تعرضه لاطلاق نار من قبل شبان من آل حماده.
وبحسب معلومات "لبنان 24"، فإن عواد هو طليق سيدة من آل حماده وقد وقع اشكال بينه وبين عائلتها أمس في إحدى مستشفيات الهرمل بعدما حاول مع والده زيارة نجله.
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وأشارت مصادر "لبنان24" إلى أنّه وخلال ساعات الصباح اليوم، وقع اشكال كبير في الهرمل بعد حادثة المستشفى. وبحسب المعلومات، فان آل حماده لديهم متجر بالقرب من منزل عواد في الهرمل، ويعملون فيه ضمن شراكة مع وسيم
حمادة شقيق نائب "حزب الله" ايهاب حماده.
وخلال ساعات النهار، وأثناء محاولة آل حماده استئناف عملهم كالمعتاد داخل المتجر، حضر شبان من آل عواد إلى المكان وجرى اشكال تطور إلى نار، الأمر الذي أسفر عن مقتل علي عواد.
وأشارت المعلومات إلى أن الاشكال الأخير لا علاقة له بالحادث الثأري الذي أودى بحياة شقيق حماده قبل نحو سنوات عديدة.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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