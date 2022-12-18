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لبنان

كم بلغ دولار السوق الموازية عصراً؟

Lebanon 24
18-12-2022 | 09:41
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يتراوح سعر صرف الدولار عصر اليوم الأحد في السوق الموازية ما بين 44100 و 44200 ليرة للدولار الواحد.
 
بينما افتتح سعر صرف الدولار صباح اليوم في السوق الموازية ما بين 44000 و 44100 ليرة للدولار الواحد.
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