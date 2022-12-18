​هل من لقاء تشاوري جديد بين ميقاتي والوزراء غدا؟

ذكرت اوساط حكومية معنية أنّه لا صحة لما يتردد في بعض وسائل الاعلام عن عقد لقاء تشاوري جديد بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء في السراي الحكومي غدا.

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