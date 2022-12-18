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لبنان

​هل من لقاء تشاوري جديد بين ميقاتي والوزراء غدا؟

Lebanon 24
18-12-2022 | 10:00
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ذكرت اوساط حكومية معنية أنّه لا صحة لما  يتردد في بعض وسائل الاعلام عن عقد لقاء تشاوري جديد بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء في السراي الحكومي غدا.
 
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لبنان

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نجيب ميقاتي

السراي

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