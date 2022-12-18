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لبنان

تمام سلام اتصل بالمفتي دريان مهنئاً

Lebanon 24
18-12-2022 | 10:00
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أجرى الرئيس تمام سلام اتصالا بالمفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، مهنئاً بنتائج انتخابات المفتين في كلٍ من طرابلس وعكار وزحلة وراشيا وبعلبك الهرمل وحاصبيا مرجعيون، "بما يعزز المسيرة الاسلامية الوطنية بقيادة سماحته، الذي يحرص على وحدة الصف والعمل المؤسساتي في رحاب دار الفتوى ودورها ومسؤولياتها الدينية والوطنية".
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كما يتوجه الرئيس سلام بالتهنئة الى المفتين المنتخبين، متمنياً لهم "التوفيق في مهامهم الرعوية والدينية والوطنية".
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