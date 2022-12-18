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لبنان

"التوحيد الإسلامي" تبارك للمفتين الفائزين

Lebanon 24
18-12-2022 | 10:40
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باركت حركة "التوحيد الإسلامي" في بيان، للمفتين المنتخبين الفائزين بمنصب المفتي في مختلف المناطق اللبنانية، متمنية لهم "التوفيق في المسؤولية الكبرى الملقاة على عاتقهم، بعد تصدرهم لمواقع هي الأهم، والأكثر حساسية بالنسبة الى المسلمين في لبنان".
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وأضافت: "وحدة المسلمين ورعاية شؤونهم والدفاع عن مصالحهم في نطاق الشريعة، وتوجيه النصح والإرشاد لمسؤولي الدولة، فضلا عن حماية الفكر والثقافة الإسلامية، من تسلل القوانين الوضعية والاتفاقات الدولية التي تفرض على الدول، من أولى أولويات العلماء، لذلك كلنا أمل أن يكون المفتون الجدد على قدر التحديات التي تعصف بأسرنا وبعموم مجتمعاتنا".
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