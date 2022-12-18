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لبنان

"متعاقدو المهني": مع الإستمرار بالإضراب حتى تحقيق المطالب

Lebanon 24
18-12-2022 | 11:07
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عقدت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان، إجتماعاً مع مندوبي المعاهد والمدارس الفنية عبر تطبيق "زووم"، وذلك لمناقشة الأوضاع في التعليم المهني والتقني وخصوصا "التوقف عن التعليم المستمر من تاريخ 5/12/2022".
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وبحسب بيان صادر عن اللجنة، فقد جرى تقييم هذه المرحلة، والتأكيد على المطالب المتعلقة بحقوق الأساتذة المتعاقدين، كما تم التصويت على الإستمرار بالإضراب من عدمه، وكانت الأكثرية "مع الإستمرار بالإضراب حتى تحصيل الحقوق".

وطالبت اللجنة المعنيين في الشأن التربوي "بإعطاء الحقوق، إنقاذاً للعام الدراسي، وحفاظاً على قطاع التعليم الرسمي بشكل عام، والمهني والتقني بشكل خاص".
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