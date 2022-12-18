لبنان يحضرُ في مباراة الأرجنتين - فرنسا.. شاهدوا الصورة

حصل "لبنان24" على صورة مباشرة التقطت من المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022 التي تُجرى بين الأرجنتين وفرنسا على أرض ملعب لوسيل في قطر.

وتُظهر الصّورة قيام أحد الشبان بحمل العلم اللبناني وسط الحشود المتابعة للمباراة التاريخيّة.