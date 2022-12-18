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لبنان
تحرّك إسرائيلي عند الحدود مع لبنان.. ماذا يجري هناك؟ (صورة)
Lebanon 24
18-12-2022
|
12:39
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن العدو الإسرائيلي ألقى عدداً من القنابل المضيئة، في أجواء المنطقة المسماة عين الزرقاء، الواقعة ما بين بلدتي طيرحرفا وعلما الشعب في القطاع الغربي.
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Lebanon 24
نصرالله: أقول بوضوح شديد ان اتفاق الترسيم لم يتم انجازه حبا باللبنانيين بل وكما اعترف الاميركي لتجنيب المنطقة الحرب لانشغاله بالحرب في اوكرانيا ولتجنيب العدو الاسرائيلي الحرب بسبب معرفته بظروفه الداخلية ولبنان حصل بقوته على مطالبه كاملة في ملف الترس
18/12/2022 23:34:36
18/12/2022 23:34:36
Lebanon 24
Lebanon 24
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