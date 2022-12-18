تحرّك إسرائيلي عند الحدود مع لبنان.. ماذا يجري هناك؟ (صورة)

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن العدو الإسرائيلي ألقى عدداً من القنابل المضيئة، في أجواء المنطقة المسماة عين الزرقاء، الواقعة ما بين بلدتي طيرحرفا وعلما الشعب في القطاع الغربي.

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