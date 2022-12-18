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لبنان

تحرّك إسرائيلي عند الحدود مع لبنان.. ماذا يجري هناك؟ (صورة)

Lebanon 24
18-12-2022 | 12:39
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن العدو الإسرائيلي ألقى عدداً من القنابل المضيئة، في أجواء المنطقة المسماة عين الزرقاء، الواقعة ما بين بلدتي طيرحرفا وعلما الشعب في القطاع الغربي.
 
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