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لبنان
هزّة أرضية يشعر بها سكان منطقة لبنانية.. ما هي؟
Lebanon 24
18-12-2022
|
13:22
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أفادت مندوبة "لبنان24" في الشّمال بأن أهالي طرابلس شعروا بهزّة أرضية مساء اليوم الأحد.
وبحسب المعلومات، فإنّ سكان مناطق سورية عديدة شعروا أيضاً بالهزة وتحديداً في دير الزور وحلب واللاذقية.
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ووفقاً للمصادر، فإن الهزّة استمرّت بين 3 و 5 ثوانٍ.
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