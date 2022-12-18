هزّة أرضية يشعر بها سكان منطقة لبنانية.. ما هي؟

أفادت مندوبة "لبنان24" في الشّمال بأن أهالي طرابلس شعروا بهزّة أرضية مساء اليوم الأحد.

وبحسب المعلومات، فإنّ سكان مناطق سورية عديدة شعروا أيضاً بالهزة وتحديداً في دير الزور وحلب واللاذقية.

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ووفقاً للمصادر، فإن الهزّة استمرّت بين 3 و 5 ثوانٍ.