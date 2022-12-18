كيف علّق السياسيون اللبنانيون على فوز الارجنتين ببطولة كأس العالم؟

غرّد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام على "تويتر" قائلاً: "مبروك للأرجنتين مبروك مسي مبروك لأسود أميركا الجنوبية وألف مبروك وتقدير لقطر".

وزير الثقافة محمد المرتضى غرّد بدوره قائلا: "الجنوب ينتصر....البطل جنوبي!El sur es victorioso... el campeón es del sur مبروك للارجنتين".

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رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل كتب من جهته: "صحيح أن الأرجنتين فازت ببطولة العالم وفرنسا تميزت كعادتها، إلاّ ان التهنئة الأولى هي لدولة قطر التي رفعت مستوى تنظيم مباراة كأس العالم إلى اعلى مرتبة في تاريخ هذه اللعبة، ومعها رفعت اسم العرب عالياً…مبروك لكل من شعر بالانتصار."



النائب طوني فرنجية غرّد بدوره: " منذ العام 1994 وانا أشجع منتخب البرازيل. اما اليوم، فعلى الرغم من تعاطفي مع المنتخب الفرنسي ونجمها "مبابي"، لا بد من الاعتراف ان "ميسي" في نهاية المشوار استحق ان يتوّج حياته ببطولة العالم."

النائب زياد حواط كتب: "مبروك للأرجنتين فوزها بكأس العالم لكرة القدم و"هارد لاك" لفرنسا ومشجعيها، بعد مباراة مجنونة وموجعة. مبروك أيضاً وأيضا لقطر الشقيقة نجاحها التنظيمي الباهر . العالم يعيش قمة الفرح والنجاح ولبنان سيعود حتماً يوماً . للآخر حتى يعود لبنان إلى مكانه الطبيعي والتاريخي في العالم."

المنائب عاصم عراجي كتب بدوره: "المباراة الليلة بين الفريق الفرنسي والارجنتيني من امتع المبارايات التي شهدها تاريخ كأس العالم مبروك للفريقين بالرغم من فوز الارجنتين،نجما المباراة كان الرئيس الفرنسي الذي كان يتفاعل مع فريق بلاده وامير قطر للتنظيم الرائع للمونديال وتستحق قطر التهنئه على هذا الانجاز الكبير".