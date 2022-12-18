صورة لباسيل تنتشر بقوّة.. هكذا علّق عليها الناشطون

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرئيس "التيار الوطنيّ الحر" جبران باسيل أثناء ارتدائه قميص المنتخب الفرنسيّ.

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وانتشرت هذه الصورة بقوة قبل وبعد المباراة النهائية لـ"كأس العالم 2022" بين فرنسا والأرجنتين اليوم، والتي انتهت بفوز الأخيرة بركلات الترجيح، وتتويجها بطلة للعالم للمرّة الثالثة.

وترافقت هذه الصورة مع تعليقاتٍ كثيرة من الناشطين الذين أعرب بعضهم عن دعم خيار باسيل بتشجيع فرنسا التي خسرت أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022.

وأشارت بعض التعليقات إلى أنّ المنتخب الفرنسي أذهل العالم بأدائه الإحترافي، بينما قال آخرون أن الأرجنتين قدمت درساً كروياً لا يُنتسى، واستطاعت أن تلقن منتخب "الديوك" درساً لن ينساه.

مع هذا، فقد جاءت بعض التعليقات الطريفة على خسارة فرنسا اليوم وقالت: "حدا يقنعني كيف ممكن تربح فرنسا"، "ما حط إيدو بشي إلا وانتزع"، في إشارة إلى باسيل. كذلك، جاء في تعليقات أخرى: "لما راح لهونيك، بطل في "طاقة" عند المنتخب الفرنسي"، "أكيد أكيد المنتخب الفرنسي عم بقول: كنا بدنا نربح بس ما خلونا"، "هااا.. هيدا هو سر هزيمة فرنسا".