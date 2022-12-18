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لبنان

صورة لباسيل من "مونديال قطر" تنتشر بقوّة.. هكذا علّق عليها الناشطون

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-12-2022 | 14:09
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرئيس "التيار الوطنيّ الحر" جبران باسيل أثناء ارتدائه قميص المنتخب الفرنسيّ.
 
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وانتشرت هذه الصورة بقوة قبل وبعد المباراة النهائية لـ"كأس العالم 2022" بين فرنسا والأرجنتين اليوم، والتي انتهت بفوز الأخيرة بركلات الترجيح، وتتويجها بطلة للعالم للمرّة الثالثة.
 
وترافقت هذه الصورة مع تعليقاتٍ كثيرة من الناشطين الذين أعرب بعضهم عن دعم خيار باسيل بتشجيع فرنسا التي خسرت أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022.
 
وأشارت بعض التعليقات إلى أنّ المنتخب الفرنسي أذهل العالم بأدائه الإحترافي، بينما قال آخرون أن الأرجنتين قدمت درساً كروياً لا يُنتسى، واستطاعت أن تلقن منتخب "الديوك" درساً لن ينساه.
 
مع هذا، فقد جاءت بعض التعليقات الطريفة على خسارة فرنسا اليوم وقالت: "حدا يقنعني كيف ممكن تربح فرنسا"، "ما حط إيدو بشي إلا وانتزع"، في إشارة إلى باسيل. كذلك، جاء في تعليقات أخرى: "لما راح لهونيك، بطل في "طاقة" عند المنتخب الفرنسي"، "أكيد أكيد المنتخب الفرنسي عم بقول: كنا بدنا نربح بس ما خلونا"، "هااا.. هيدا هو سر هزيمة فرنسا".
 
إلى ذلك، فقد أشارت المعلومات إلى أنّ باسيل عاد من قطر يوم الجمعة الماضي، والصورة المنتشرة له جرى التقاطها له مع نجله في احتفالٍ أقيم بمنطقة البترون بمناسبة "المونديال". 

كذلك، فقد تبين أن باسيل شارك مؤخراً في احتفالاتٍ عديدة أقيمت مؤخراً في بيروت.
 

المصدر: خاص "لبنان 24"

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