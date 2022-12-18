أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب بأنّ عدداً من المواطنين عمدوا إلى قطع الطريق عند ساحة إيليا في صيدا، وذلك احتفالاً بفوز منتخب الأرجنتين ببطولة كأس العالم 2022.



Advertisement وأدى قطع الطريق إلى زحمة سيرٍ خانقة في المحلة، ما استدعى تدخلاً فورياً من الجيش لإعادة فتح الطريق.