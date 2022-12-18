في المطار.. إقامة مراسم تأبين الجندي الإيرلندي الذي قضى بحادثة العاقبية

أقيمت في مطار رفيق الحريري الدولي مراسم تأبين الجندي شين روني من الكتيبة الإيرلندية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، والذي استشهد بتاريخ 15/12/2022.وذكرت الصفحة الرسمية للجيش اللبناني أن "المراسم جرت بحضور قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان الجنرال أرولدو لاثارو واللواء الركن بيار صعب عضو المجلس العسكري ممثلاً معالي وزير الدفاع الوطني موريس سليم وقائد الجيش ‎العماد جوزاف عون والسفيرة الإيرلندية في لبنان السيدة NUALA O'BRIEN ، إلى جانب ‎عدد من الضباط والمشاركين".وأشارت إلى أنه "بعدما أدّت ثلّة من الشرطة العسكرية وموسيقى الجيش التحية والتشريفات اللازمة، قلد اللواء الركن صعب أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة البرونزية للجندي روني، وقدم له التنويه باسم العماد قائد الجيش، ووضع على نعشه إكليلين من الزهر باسم معالي وزير الدفاع الوطني وقائد الجيش".

وبعدها، ألقى صعب كلمة جاء فيها: "إن أيّ اعتداءٍ على اليونيفيل مهما كان حجمه هو اعتداءٌ على أمن بلدنا، كما أنّه مرفوضٌ مطلقًا من قبل اللبنانيّين. وسوف تبذل قيادة الجيش وباقي الأجهزة الأمنية أقصى طاقاتها لكشف ملابسات ما جرى في 15/12/2022 وسَوق كلّ من يثبت أنّه مُعتدٍ على عناصر اليونيفيل إلى العدالة لينال جزاءه."من جهة أخرى، اعتبر الجنرال لاثارو "أن الجندي روني ضحى بحياته أثناء تنفيذ مهمة حفظ السلام في جنوب لبنان"، مؤكداً "التزام اليونيفيل بمهمتها بهدف إرساء الاستقرار والسلام الدائم في الجنوب".