في سماء بيروت.. ماذا سيحدثُ قريباً؟

أصدرت مديرية التوجيه البيان الآتي:



"ستقوم القوات الجوية، بتواريخ: 19، 20، 21 /12 /2022 اعتباراً من الساعة 17.00 ولغاية الساعة 24.00 من كل يوم، بتنفيذ طيران ليلي بالانتقال بين القواعد الجوية التالية: حامات، رياق، بيروت والقليعات".

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