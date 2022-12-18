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لبنان
في سماء بيروت.. ماذا سيحدثُ قريباً؟
Lebanon 24
18-12-2022
|
16:28
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أصدرت مديرية التوجيه البيان الآتي:
"ستقوم القوات الجوية، بتواريخ: 19، 20، 21 /12 /2022 اعتباراً من الساعة 17.00 ولغاية الساعة 24.00 من كل يوم، بتنفيذ طيران ليلي بالانتقال بين القواعد الجوية التالية: حامات، رياق، بيروت والقليعات".
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