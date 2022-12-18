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لبنان
الجيش يعلن عن خرقٍ إسرائيلي مُعادٍ قبالة الناقورة
Lebanon 24
18-12-2022
|
16:35
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أصدرت قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
"بتاريخ 18 /12 /2022 الساعة 7.55 أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 296 متراً ولمدة ساعة و45 دقيقة. وتتمّ متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".
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