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لبنان
جرحى في الجنوب بسبب "المونديال".. إليكم ما جرى
Lebanon 24
18-12-2022
|
16:41
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وقع حادثا سير في بلدة معركة، وعند مفرق العباسية - صور، بين عدد من السيارات والدراجات النارية خلال مسيرات سيارة احتفاء بفوز الارجنتين في كأس العالم.
وأسفر الحادثان عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح مختلفة عملت فرق جمعية الرسالة لمركزي معركة وطيردبا على نقلهم الى مستشفيات مدينة صور للمعالجة، فيما حضرت القوى الامنية وعملت على فتح الطرقات ونظمت السير.
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