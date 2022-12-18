إطلاق نار يستهدفُ متجراً في طرابلس.. والجيش يدهم منزل المتورّط

تعرض أحد المتاجر في منطقة التبانة - طرابلس، مساء اليوم، لإطلاق نار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.

وبحسب المصادر، فإنّ مطلق النار هو عامل لدى صاحب المتجر الذي يُدعى "أ.د".

وعلى الفور، عملت وحدات من الجيش على مداهمة منزل مطلق النار لاحقاً من دون العثور عليه.

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