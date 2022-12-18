استقالة مشروطة

رفض خبير مالي يعمل في الخارج تقديم إستقالته من المؤسسة المالية الدولية التي يعمل فيها قبل التأكد من التوافق على إنتخابه رئيساً للجمهورية بأكثرية وازنة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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