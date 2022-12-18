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لبنان
رحلات هادفة بالتوازي مع المونديال
Lebanon 24
18-12-2022
|
18:30
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تبيّن أن رحلات رئيس تكتل نيابي إلى الدوحة ليست لحضور مباريات المونديال وحسب، بل لمتابعة إتصالات ومساعي المسؤولين القطريين مع الإدارة الأميركية لرفع العقوبات عنه، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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