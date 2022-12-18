رحلات هادفة بالتوازي مع المونديال

تبيّن أن رحلات رئيس تكتل نيابي إلى الدوحة ليست لحضور مباريات المونديال وحسب، بل لمتابعة إتصالات ومساعي المسؤولين القطريين مع الإدارة الأميركية لرفع العقوبات عنه، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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