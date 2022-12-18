مخالفات سير بالجملة.. لا يضيع "ضبط" وراءه مُطالب





حتى لا نترك الباب مفتوحاً للمخالفات والمخالفين فإننا نؤكد أن محاضر الضبط لا تزال قائمة وإن بوتيرة اقل للأسباب المذكورة سابقاً. والنصيحة التي يمكن تقديمها لكل السائقين أن لا يتأخروا في تسديد ما يسطّر بحقهم من مخالفات وأن يدخلوا بشكل دوري الى موقع قوى الأمن قسم مخالفات السير للتأكد من عدم وجود محاضر ضبط بحقهم، وأن يتأكدوا من بياناتهم أي رقم الهاتف والعنوان الثابت لدى شركة ليبان بوست ليتم تبليغهم بالمخالفات، حتى لا يفاجأوا يوماً وهم في المطار أو على أي معبر حدودي بأنهم مطلوبون الى العدالة... فالدولة تمهل ولا تهمل ولا يضيع ضبط وراءه مطالب. « موضوع المخالفات لا يخلو من الإشكاليات كما يقول زياد عقل رئيس جمعية اليازا والإشكالية الأكبر في طريقة تحصيل محاضر الضبط. بغض النظر عن أعداد ما يسطر من محاضر ضبط هل يتم تحصيلها؟ والسؤال الأهم متى يتم تحصيلها؟ فمخالفة السير وفق القانون ينبغي أن يتم تحصيلها في غضون عام واحد. اما في لبنان فالمخالفات التي تُحصّل، وهي جزء بسيط من مجمل المخالفات، يتم تحصيلها بعد خمس أو حتى عشر سنوات. إذاً المشكلة تكمن في كمية التحصيل وفي توقيته. فمن يقوم بمخالفة مثلاً على دراجته النارية ويسطر بحقه محضر ضبط يدفعه بعد سنوات، فإن محضر الضبط لا يشكل حينها أي رادع معنوي له وبعد سنوات قد يكون قد استفاق وغيّر أسلوب حياته. الهدف من الضبط أن يردع المخالفين حتى لا يكرروا مخالفاتهم. أما إذا تركوا لسنوات فحينها لن يستفيدوا لا هم ولا المجتمع من هذه العقوبة».حتى لا نترك الباب مفتوحاً للمخالفات والمخالفين فإننا نؤكد أن محاضر الضبط لا تزال قائمة وإن بوتيرة اقل للأسباب المذكورة سابقاً. والنصيحة التي يمكن تقديمها لكل السائقين أن لا يتأخروا في تسديد ما يسطّر بحقهم من مخالفات وأن يدخلوا بشكل دوري الى موقع قوى الأمن قسم مخالفات السير للتأكد من عدم وجود محاضر ضبط بحقهم، وأن يتأكدوا من بياناتهم أي رقم الهاتف والعنوان الثابت لدى شركة ليبان بوست ليتم تبليغهم بالمخالفات، حتى لا يفاجأوا يوماً وهم في المطار أو على أي معبر حدودي بأنهم مطلوبون الى العدالة... فالدولة تمهل ولا تهمل ولا يضيع ضبط وراءه مطالب.

المهندس جان دبغي مدير غرفة التحكم المروري سابقاً ومدير قسم التحكم بالسير في مدينة تورنتو الكندية حالياً يروي بغصّة لـ»نداء الوطن» الحال التي آلت إليها غرفة التحكم المروري في لبنان بعد أن كانت من بين الأفضل في العالم.»ما كان لدينا في لبنان يضاهي الموجود في تورنتو لا بل يتفوق عليه لناحية السرعة في الاستجابة والصيانة، لكن للأسف كل شيء توقف. منذ العام 2020 توقفت صيانة إشارات السير الضوئية والكاميرات بسبب خلافات بين هيئة السير والبلديات. واليوم الإشارات تعمل ( بعضها على الأقل) لكنها لم تعد موصولة بغرفة التحكم أي أنها لا تخضع لتوقيت يتماشى مع وضع السير وحال العجقة كما أن الرادارات المتصلة بها والتي ترسل إشارة الى الغرفة في حال تخطت إحدى السيارات الضوء الأحمر لم تعد شغالة. أما كاميرات المراقبة فكلها متوقفة فيما رادارات السرعة وهي تابعة لقوى الأمن فلا تزال تعمل وترسل بيانات الى قوى الأمن ليتم تسطير محاضر ضبط».اليوم لا يزال عناصر قوى الأمن بحسب دبغي موجودين في غرفة التحكم المروري لكن ليس باستطاعتهم رصد المخالفات على الشاشات نظراً لتوقف الكاميرات. «سابقاً كنا نرصد السيارت المتجهة عكس السير أو الشاحنات المخالفة أو الدراجات التي تقوم بحركات بهلوانية وكل ما عدا ذلك من مخالفات في الطرقات والشوارع ونبلغ عناصر قوى الأمن الموجودين معنا ليبلغوا بدورهم العناصر المنتشرين على الطرقات ليعملوا على إيقاف المخالفة وتسطير محضر ضبط بحق مرتكبها. وكنا نذكر على صفحتنا عبر تويتر بشكل يومي عدد محاضر الضبط التي سطرتها القوى الأمنية بعد الحصول على الداتا منها».